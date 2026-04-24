◇パ・リーグ日本ハム２―３オリックス（2026年4月24日京セラＤ）日本ハム・新庄剛志監督（54）は1点差でゲームを落とすきっかけとなった2回1死一、三塁の場面を嘆いた。「エスピノーザがめっちゃいいからなかなかね、チャンスも広がらないし、ああいうランナーが貯まった時の1点ずつ向こうが防げない1点を取りたくてセーフティースクイズ出したんですよ」水野への奇襲サインは捕邪飛で終わる。結局、この1点を奪えな