飯塚オートのSG「第45回オールスター」は初日を終えた。初日5R、百戦錬磨の22期・掛川和人（56＝川口）が上々のパワーを駆使して快勝。今シリーズで初めて、最重ハンデ以外の選手による白星ゲットとなった。6周3コーナーで永井が内へ入ってきたが、4コーナーの立ち上がりで冷静にさばき返す圧巻のレース内容。「（永井が）後ろにいたし、いつ抜かれるかドキドキしていたけど良かった」とニッコリ。レース後は永井が「参りま