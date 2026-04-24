さくらサーカスは24日までに、公式サイトで「ご報告とお詫び」を発表した。このほど、一部でサーカス団員だった40代の外国籍の男性と、40代女性が文化財保護法違反の疑いで、大阪府警に書類送検された件が報じられ、見解を示した。容疑は同サーカスが22年、興行を行った大阪府の池上曽根（いけがみそね）遺跡に伐採樹木を埋めたというもの。以下、さくらサーカスが23日付で公式ホームページに「ご報告とお詫び」と題して掲載した全