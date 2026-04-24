パイロットが「生き延びる」ための道具どれほど最新鋭機を操って地上に対して圧倒的な優位を握っていたとしても――パイロットは撃墜された瞬間、その力関係は一変します。空では「狩る側」だったパイロットは、地上に降りた途端、「狩られる側」へ。立場は一瞬で容赦なく逆転するのです。【お守り】これがパイロットのサバイバル銃です（写真）2026年4月3日、イランで作戦中のF-15Eが墜落し、パイロットが敵地に脱出しました