ミッフィーをデザインしたバスが出発します。 県庁舎跡地に現れたのは「ハウステンボスのミッフィー」です。 長崎バスが25日から運行する「ハウステンボスオリジナルデザインのミッフィー」をあしらった、バスの出発式に駆け付けました。 （長崎自動車 森田 誠 社長） 「このかわいらしいバスが長崎のまちを走ることで、観光客はもちろん、市民の心もパッと明るくなる。 そんな風景を(長崎