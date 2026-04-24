All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。多くの人が、一度くらいは芸能人の顔に生まれ変わりたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そこで、今回は「この人の顔になりたい」と思う、「20代女性俳優」に投票していただきました。それでは、「この人の顔になりたいと