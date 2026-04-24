電気代が高騰する昨今、できるだけ節電したいものですよね。省エネ技の1つとして「コンセントからプラグを抜く」という方法がありますが、実はこの方法が効果的な家電と、反対に絶対にしてはいけない家電があります。本記事ではその見分け方を紹介します。A.テレビやエアコンなど、リモコン操作を受け付ける家電は待機電力がかかります家庭の消費電力のうち、約5％を占めると言われているのが「待機電力」です。コンセントを差して