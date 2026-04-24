YouTuberの整形アイドル轟ちゃんさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。14歳当時と現在の姿を比較した写真を公開しました。【写真】轟ちゃんの14歳→33歳のビフォーアフター「尊敬しちゃいます」轟ちゃんは「14歳の時→33歳（今）。いじめられっ子で友達0のインキャが1,300万円かけて整形しまくった結果、YouTuberになってテレビ出てコスメブランドまで出しちゃった人生何があるかわからんね、まじで…」とつづり、写真を2