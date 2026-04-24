大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナで行われた。１５日に日本相撲協会から「頚椎椎間板ヘルニア」と発表され、休場していた幕内藤ノ川（２１）＝伊勢ノ海＝が復帰し、相撲を取る申し合い稽古に参加した。平戸海や琴栄峰らと８番取り４勝４敗。「相撲を取れるようになって合流したかった。毎日治療していた」と語った。部屋では四股、てっぽうで汗を流していたという。ぶつかり稽古では横綱豊昇龍に胸を