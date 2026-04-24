29日開催の格闘技『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）の「プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」が24日、都内で行われ、引退試合に臨む武尊と迎え撃つロッタンのほか、出場ファイターが登壇した。現役ラストマッチを目前に控えた武尊は「僕の最後に必要なのはONEのベルト。必ず勝ってベルトを取って、キャリアを終えたいと思います」と決意を力強く語った。【会見動画】ロッタンの突然の質問に困惑「意図がわからない」