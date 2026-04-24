ラグビー・リーグワン2部の愛知戦でトライを決める九州・山田章。通算トライで歴代トップに並んだ＝博多の森陸上競技場ラグビーのリーグワン2部九州で元日本代表のWTB山田章仁（40）が24日、福岡市の博多の森陸上競技場で行われた愛知戦で1トライを決め、前身のトップリーグとリーグワンの通算トライ数を109とし、サントリー（現東京SG）などで活躍した小野沢宏時と歴代トップで並んだ。試合は29―14で勝ち「チームメートのおか