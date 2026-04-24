高市首相は２４日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、５月分の原油調達について、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を進めることで前年実績の約６割にあたる量の確保にめどがついたと明らかにした。閣僚には、流通の目詰まり解消を図るなどし、医療現場などへの重要物資の安定供給に全力を挙げるよう指示した。首相は会議で、現在の原油調達の状況を巡り、「日本全体として必要となる量は確保できている」と強