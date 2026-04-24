ブラインドサッカー男子のアジア選手権準決勝でプレーする日本の平林（右）＝大阪市北区2028年ロサンゼルス・パラリンピックの予選を兼ねた視覚障害者らによるブラインドサッカー男子のアジア選手権は24日、JR大阪駅付近の特設会場で行われ、準決勝で日本はタイを2―0で下し、決勝に進んだ。25日の決勝は中国との顔合わせで、優勝チームがロサンゼルス・パラの出場権を得る。日本は前半に19歳の平林（松本山雅B.F.C.）のゴール