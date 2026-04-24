作家でタレントの篠原かをり（３１）が２４日、都内で行われた自身初のエッセー「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版）の発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団・ＱｕｉｚＫｎｏｃｋメンバーの河村拓哉（３２）と登壇した。夫婦で公の場に出るのは初めて。エッセーの出版は「バケットリストに書いていることの一つだったので、夢がかなってめちゃくちゃうれしい」と笑顔を見せた。トークイベント