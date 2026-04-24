寄自然休養村管理センターの改修後のイメージ（松田町提供）松田町は２４日、改修工事中の寄自然休養村管理センター（同町寄）を、道の駅として整備する方針を示した。神奈川県を通じて国土交通省に申請済みで、認可されれば県内では６番目の道の駅となる見通し。桜並木やロウバイ園など風光明媚（めいび）な地域の魅力を発信するとともに、スポーツツーリズムの拠点としての役割にも期待する。この日の町議会全員協議会で本山