◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１―１の９回から登板。サヨナラのピンチをしのいで好リリーフした。際どい球がボール判定になり２四球で１死一、二塁となったが、林を右飛。タッチアップで２死一、三塁となった後、三森を外角直球で見逃し三振に抑えてマウンドで絶叫した。開幕前に育成選手から支配下登録され開幕１軍入り。外国人枠の関係で一時、登録抹消されたが