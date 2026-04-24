◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）緊迫の投手戦の中で大きな１つのアウトだった。６回の１点リードの巨人の守備。先発の田中将は先頭の佐野を左飛に抑えた。打球は左中間の真ん中に飛んだ。そこに左翼・キャベッジがいた。あらかじめ定位置から１０メートルほど極端にセンター寄りを守っていた。通常の守備位置なら間を抜けて二塁打となっていた可能性が高い打球だった。ベンチの亀井外野守備兼走塁コー