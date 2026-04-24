今年の母の日は、“美しさを育てる時間”を贈ってみませんか？ukaから、ツヤ髪と健やかな頭皮へ導く特別なギフトセットが登場しました。忙しい毎日を過ごすお母さんに、ほっとひと息つけるケアタイムをプレゼント♡使うたびにうれしくなる、心地よいヘア＆スカルプケアで感謝の気持ちを届けましょう。 ツヤ髪を叶える贅沢セット ツヤツヤ髪セット 価格：14,850円（税込） 髪のダメージを補修しながら、指通り