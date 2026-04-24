4月24日は社会人になって初めての給料日で、“初任給”をもらうという人もいるのではないでしょうか。みなさん初任給をどのように使いますか？【写真で見る】親孝行をサポート初任給ならぬ“初任牛”とは？初任給の思い出親を最初で最後の海外旅行に…南波雅俊キャスター：初任給の使い道について22歳の新社会人に聞いてみると、「両親に旅行ができるお金と2人だけの時間をプレゼントしたい」「1人暮らしの家電を買いそろえた