◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンD）止まった。ついに連敗を止めた。中日は1点を追う9回、1死二、三塁として村松が劇的すぎる一発を放った。右翼のテラス席に飛び込む逆転サヨナラ3ラン。チームの連敗を6で止める劇弾に、お立ち台に上がった村松は「投手陣も頑張って投げてくれていて、僕も初回に情けないプレーをしてしまった。なんとか取り返そうと打席に立っていた」と振り返った。最後の場