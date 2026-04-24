岡山映像ライブラリーセンターに保管されている懐かしい映像をご覧いただく「あの日見た風景」です。今回は、いろいろな時代の4月のニュースを中心に振り返ります。 【写真を見る】ビアガーデンならぬビアガー電を覚えていますか？1988年に完了した20世紀最大のプロジェクトは？ 「はい、カンパーイ！」 2019年の4月12日早くもビアガーデンが岡山市中心部のデパートの屋上にオ