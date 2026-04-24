スタジオにお越し頂いたのは、ミス日本みどりの大使の永田 愛実(まなみ)さんです。 永田さんは、長崎市出身。 今年1月に行われた、日本らしい美しさを競うミス日本コンテストで、全国のファイナリスト13人の中から「みどりの大使」に選ばれました。 また 2月に行われた「ランタンフェスティバル」の皇帝パレードで皇后役を務められ、華やかな姿を披露しました。 市の観光大使にも任命されています。