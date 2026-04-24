飯塚オートのSG「第45回オールスター」は初日を終えた。前回優勝者とファン投票上位がそろった12Rスターセレクションは、前回優勝者の佐藤励（26＝川口）が完勝。連覇に向けて好発進だ。走路が冷えてきた時間帯とはいえ、試走は驚きの3.25。2周目であっさりと先頭を奪い、圧巻の独り旅だ。「うーん、良すぎました。この状態は最終日で良かったのに」と複雑な笑顔。ただ、優勝戦でもぶつかるであろう強豪相手に大きなアドバ