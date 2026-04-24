柏―鹿島前半終了間際、先制ゴールを決める鹿島・鈴木（奥）＝三協F柏明治安田J1百年構想リーグ第12節（24日・三協フロンテア柏スタジアムほか＝2試合）東首位の鹿島は鈴木のゴールで柏を1―0で退け、3連勝で勝ち点32に伸ばした。柏は3連敗で同11のまま。2位のFC東京は水戸に5―2で快勝し、同26とした。水戸は同15。