ヤクルト戦に先発した中日・柳＝バンテリンドーム中日が今季初のサヨナラ勝ちで連敗を6で止めた。3―4の九回に2安打で1死二、三塁とし、村松が1号3ランを放って勝利を決めた。柳は7回3失点と粘投。3番手の杉浦が移籍後初白星。ヤクルトは4番手の星が誤算だった。9回中日1死二、三塁、村松が右越えにサヨナラ3ランを放つ＝バンテリンドーム