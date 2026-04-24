歌舞伎役者・市川團十郎の娘で、女優の堀越麗禾（１４）が２４日、都内で行われた「『ＡＲＣＯ／アルコ』初日舞台挨拶」に俳優の黒川想矢（１６）とともに出席した。同作は第９８回米国アカデミー賞、長編アニメーション映画賞にノミネートされた話題作。孤独な少女イリスと、未来から来た少年アルコの冒険を描くファンタジーだ。イリス役の堀越とアルコ役の黒川は共に声優初挑戦だ。黒川が「堀越さんは本番で空気ががらっと