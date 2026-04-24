俳優の黒川想矢（１６）、堀越麗禾（１３）らが２４日、都内で第９８回米国アカデミー賞長編アニメーション映賞にノミネートされた「ＡＲＣＯ／アルコ」の初日舞台挨拶に登壇した。本作は、孤独な少女イリスと空から落ちてきた虹色の少年アルコの冒険を描くファンタジー。日本語吹き替え版では、未来からやってきた少年アルコ役を黒川、２０７５年の地球に暮らす少女イリス役を堀越が担当した。ともに声優初出演となるフレッシ