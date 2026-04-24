巨人の田中将大投手（３７）が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に先発し、７回途中８７球を投げ、８安打無失点と好投した。今季３勝目、さらに日米通算２０３勝目をかけた田中将は、昨季２戦２敗と苦しんだＤｅＮＡ戦で雪辱。味方の好守にも支えられ、試合前まで５連勝中だった相手打線を０に封じた。初回、先頭の三森にスプリットを捉えられて出塁を許すも、一死からの盗塁を捕手・大城が阻止。流れを引き戻すと、二死