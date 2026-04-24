【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月1日に、ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」が制作するオリジナルCDとして発売予定の新作CD『初音ミク「マジカルミライ 2026」OFFICIAL ALBUM』の予約受付がスタートした。アルバムには7月24日（金）〜26日（日）にアクトシティ浜松、8月14日（金）〜16日（日）にインテックス大阪、8月28日（金）〜30日（日）に幕張メッセで開催するイベント『初音ミク「マジカル