【モデルプレス＝2026/04/24】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月23日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを披露し、注目を集めている。【写真】56歳元おニャン子「焼色が美しすぎる」手作りお菓子と韓国コーヒー◆渡辺美奈代、手作りのバナナパイを披露渡辺は「おやつにバナナパイとコーヒー」とつづり、手作りスイーツでおやつ時間を楽しむ様子を公開。こんがりと美しい焼色がついたバナナパイに、バナナの輪切