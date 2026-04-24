【モデルプレス＝2026/04/24】ちょっぴりお疲れ気味の週末は、現実を忘れて極上の世界観に浸りたいもの。そんな時、私たちの心を潤してくれるのがPrime Videoで配信中のファンタジーロマンス系韓国ドラマ。日常の喧騒を忘れ、ヒロイン気分で胸キュンをチャージできる現実逃避にぴったりな厳選5作品を紹介する。【写真】キスシーンが上手すぎる！韓国の“キス職人”俳優5ピック◆1「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」（2016）不滅