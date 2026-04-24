【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の齊藤京子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのゴーヤ料理を公開した。【写真】28歳元日向坂「肌荒れもなくなりました」ゴーヤ・肉・卵・大きめ豆腐使った手料理◆齊藤京子、手作りのゴーヤチャンプル披露以前からストーリーズ投稿で手料理を公開している齊藤。「最近料理投稿をすごく褒めていただけて とてもうれしいです」と心境を明かし、「言われると益々やる気出