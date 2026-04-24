2024年5月より敢行された全国4都市を巡る『HOUKOU TOUR』を最後に惜しまれつつも活動休止したa crowd of rebellionのフロントマン・宮田大作によるソロ・プロジェクト・noma（D）が、5月15日（金）にALL ACCESS RECORDSより2ndシングル『NEW:OLD』を配信リリース、MVをプレミア公開することを発表した。noma（D）は2024年12月にリリースした1stシングル『のこされた紫 feat.Aki』をきっかけにソロ活動を開始。自らのペースで楽曲制