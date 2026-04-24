21:30 カナダ小売売上高（2月） 予想0.9%前回1.1%（前月比) 予想0.8%前回0.8%（コア・前月比) 23:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月） 予想47.6前回47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数) ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） 25日（土） トランプ米大統領、ホワイトハウ