◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）首位の鹿島は柏を１―０で下した。昨季Ｊ１ＭＶＰのＧＫ早川友基が日本代表の森保一監督が視察した一戦でスーパーセーブを披露し、ＤＦ陣も体を張ったシュートブロックの連発でクリーンシートに貢献。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。＊＊＊堅守が光った鹿島が３連勝を飾った。０―０の前半３１分、柏ＦＷ細谷の強