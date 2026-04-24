◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６X―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）中日は今季初めてサヨナラ勝ちした。３―４の９回１死二、三塁、村松が右翼ホームランウイングに自身初のサヨナラ本塁打となる逆転３ランを放った。テラス席への劇弾もチーム初。初回先頭の失策を挽回し、「初回に情けないプレーをしてしまったので、なんとか取り返そう、と。先輩がレッドブルをかけてきて、めちゃくちゃ今、臭いです」と苦笑い。「勝て