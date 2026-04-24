岐阜県岐南町の踏切で1歳の男の子が回送列車にはねられ、意識不明の重体です。きょう午後5時すぎ、岐阜県岐南町の名鉄名古屋本線の踏切で、「人と列車が接触した」と警察に通報がありました。はねられたのは1歳の男の子で、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。列車は回送で、乗客は乗っていませんでした。現場を目撃した子ども「（踏切が）カンカン鳴ってから入った。（Q.近くに人は？）いなかった、その時は」警察は、男の