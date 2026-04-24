Kvi BabaがKREVAをフィーチャリングに迎えた新曲「BPM feat. KREVA」のミュージックビデオが公開された。R-指定らもカメオ出演しており、豪華な内容となっている。【動画】豪華！Kvi Baba×KREVA『BPM feat. KREVA』ミュージックビデオ同曲は、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた2人による話題のコラボレーション曲で、22日に配信リリースされた。ミュージックビデオには、2人に加え、AKLOやKEIJU、R-指定、SALU、さらに変態紳