夕食の席で、義兄の同居を初めて知らされた響子さん…。夫の拓人さんは一体なぜ、妻だけに黙っていたのでしょうか？「相談くらいしてほしい」という気持ち、当然ですよね。でも拓人さんの言葉はそれだけでは終わらなかったのです。これは響子さんへの要求が、どんどん積み重なっていきそうな予感しかしません…。>>【まんが】使える嫁は召使い？(ウーマンエキサイト編集部)