制御機器大手のキーエンスは２４日、創業者で名誉会長の滝崎武光氏（８０）が取締役を退任すると発表した。６月１２日の株主総会後に退く。名誉会長にはとどまり、経営や人材育成などで助言するとしている。滝崎氏は１９７４年に兵庫県尼崎市で前身のリード電機を設立し、８６年にキーエンスに社名を変更した。創業から２０００年まで社長として会社を率い、工場向けの制御機器や検査装置大手として業績を拡大させた。１５年か