大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナで行われた。３４歳の誕生日を迎えた幕内翔猿（追手風）が意気込みを語った。年齢には「自分が３４歳って考えられないですね」と感慨を語りつつ「肌年齢はまだ１０代なんですけど」といたずらっぽく話した。兄の英乃海（木瀬）が春場所後に引退を発表。その引退会見では長く現役を続けるようエールを送られた。「思いっきり、やれることをやるしかないと思う。ここ