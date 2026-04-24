キタニタツヤが、新曲「れびてーしょん」のMVを4月25日27時にプレミア公開する。 （関連：【画像】キタニタツヤのスタッフアカウントが連日投稿した“何か”を切り取った画像） 本楽曲は、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマに使用されている。また、4月22日よりキタニタツヤのスタッフアカウントから、歌詞の一節と“何か”を切り取った画像のみが連日投稿されていた。