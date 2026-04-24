ジョーダン ブランドは4月23日、ファッションブランドの©SAINT Mxxxxxxとのコラボレーションによる「JORDAN BRAND x ©SAINT MXXXXXX（TIME）CAPSULE」コレクションを発表した。 本コレクションは、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）のレガシーを再解釈し、2026年4月に発掘されたタイムカプセルから回収されたアイテムというストーリーを軸に構成。過去と現在、