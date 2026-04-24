『薬屋のひとりごと』原作小説カフェが2026年5月14日（木）より東京、5月28日（木）より大阪にて期間限定でオープンする。 【写真】『薬屋のひとりごと』原作小説カフェのメニュー・グッズを見る 『薬屋のひとりごと』の世界観が味わえる本カフェのメニューは、作品のテーマである「薬」から着想し、物語とはまた別の視点で「薬膳」の考え方を取り入れた、心と身体をいたわるものとして展開される