ポップアップイベント「BLEACH×LAM -SOUL ART SHOWCASE-」が2026年4月24日から4月26日まで、SHIBUYA SACS（東京都渋谷区桜丘町）にて開催される。 【写真】LAM描き下ろしの『BLEACH』グリムジョー 今年7月に最終クールの放送を迎える『BLEACH』（集英社）とイラストレーター・LAMの豪華コラボレーションが決定。 このたびのポップアップでは『BLEACH』を自身の創作の原点であると語るLAM