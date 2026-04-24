元モーニング娘。でタレントの紺野あさ美（38）は4月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した夫・杉浦稔大（34）について語った。動画では、移籍を報道前日に知った急展開だったことや、子どもたちの学校や園、自宅の事情も踏まえ、当面は単身赴任の形を取る考えを明かしている。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日を