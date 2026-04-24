元陸上競技選手で、室伏広治（51）の妹の室伏由佳（49）が4月18日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「パロマ瑞穂スタジアム完成式典、そして メモリアルラン＆ウォーク に参加させていただきました」と公開されたのは、元競泳選手の寺川綾（41）らと室伏の集合写真。「それ