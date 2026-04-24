とにかく室屋成が良い。2026年４月24日のJ１百年構想リーグ、FC東京が水戸ホーリーホックと対戦した一戦で、この右サイドバックは５−２の勝利に大きく貢献した。立ち上がりから同サイドの佐藤恵允と息を合わせつつ攻守両面に顔を出す。アグレッシブな上下動を繰り返し、無尽蔵のスタミナで躍動した。自信に満ち溢れたプレーがチームに落ち着きと躍動感を与えるなど、その存在そのものが極めて大きかった。 室屋が凄