19歳の日本代表MFがインパクトを残した。FC東京はJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で水戸ホーリーホックとホームの味の素スタジアムで対戦。MF佐藤龍之介が追加点を挙げた。４−２とリードして迎えた74分、左サイドを抜け出したマルセロ・ヒアンがペナルティエリア右へ進入し、冷静に折り返す。このラストパスに鋭く反応したのが佐藤。ボックス中央へ走り込み、ダイレクトで右足を一閃。低く鋭いグラウンダー