ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026の「日本株総合部門」で最優秀賞を受賞した投資信託が「キャッシュフロー経営評価オープン［愛称：選球眼］」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）だ。直近5年の日本株市場では東証改革や高配当株ブームという追い風が吹き、多くの割安株型の投信が躍進。選球眼は、その中でもピカイチの成績を収めた。PBRやPERだけでは測れない、真の割安株を見抜く「眼」の正体について、ファンド